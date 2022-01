ESCLUSIVA – SANTACROCE: “Avrei voluto giocare ora per marcare Vlahovic. La Juve queste gare non le sbaglia”

Poi continua sul caso Insigne: "La sua è stata una scelta forzata. De Laurentiis è un imprenditore e con un presidente cosi il lato umano e sentimentale viene a mancare"

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Sono rimaste solo poche ore al fischio di inizio del big match dell'Allianz Stadium tra Juve e Napoli, dove in palio ci saranno 3 punti fondamentali per le sorti di entrambe le squadre. Gli ospiti per provare a tenere ancora vivo il sogno scudetto, i bianconeri invece per cercare di rientrare a tutti gli effetti in corsa per un posto in Champions. Ad analizzare quello che sarà lo scontro questa sera è stato l'ex partenopeo Fabiano Santacroce che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Che tipo di partita ti aspetti e chi vedi come favorita?

"Mi dispiace che non si riesca a vedere una partita normale. Juve-Napoli è una partita sempre cosi bella, cosi giusta, cosi tesa, ma sono due anni ormai che ci sono problemi e quindi non si vedono mai le due rose al completo. Siciuramente la Juve è una squadra forte e queste partite le sbaglia poche volte, anche se quest'anno qualche fragilità in più l'ha dimostrata. Il Napoli invece, pur giocando con le seconde linee ha dimostrato di essere una buona squadra e quando hanno perso lo hanno fatto sempre esprimendo un buon calcio. In questo momento vedo meglio il Napoli".

Quanto influirà l'assenza di Spalletti sulla panchina del Napoli?

"Influisce perche un allenatore quando sta sul campo dà un apporto in più rispetto a quello che potrebbe dare un secondo allenatore. Sicuramente una piccola differenza c'è, ma quando entrano in campo sanno gia cosa devono fare e come devono affrontare la gara. Sicuramente influisce ma poco".

Chi vedi piu attrezzata tra Juve e Napoli per entrare in Champions?

"Purtroppo c'è sempre il fattore Covid di mezzo. Se non ci fosse stato questo di mezzo avrei visto il Napoli quasi sicuramente come favorito. La Juve ha abbassato il suo livello rispetto alle passate stagioni, ma devono ricordarsi che sono un gruppo molto forte e devono solo riuscire a compattarsi. Il piu delle volte hanno sbagliato qualcosa ma è solo una questione di gruppo".

Parlando di mercato, ha fatto bene la Juve a confermare Morata o avresti puntato su Icardi?

"Come giocatori sono molto simili. Fanno lavoro sporco, fanno male in area ma non hanno una diversità cosi ampia. Quello che fa Morata lo fa anche Icardi e neanche io avrei fatto un cambio di questo tipo. Alvaro conosce gia l'ambiente e anche questo è un punto a suo favore".

Cosa pensi della scelta di Insigne di andare al Toronto?

"Non la vedo come una scelta ma come una cosa che sicuramente doveva fare. Penso che il Napoli voleva arrivare ad un rinnovo ma a condizioni differente di quelle richieste dal giocatore. Stiamo comunque parlando del numero 10 della Nazionale italiana che, ha appena vinto un Europeo ed è reduce dalla sua migliore stagione con il Napoli. Sicuramente dopo un anno cosi, andare a proporre un contratto cosi a ribasso, io da calciatore non avrei accettato.De Laurentiis è un imprenditore e lo fa molto bene, come società è sempre in attivo e starà sempre bene. Quello che però vai a perdere con un presidente cosi è il lato umano e il sentimento calcistico. Lui ha dimostrato di avere piu una forma manageriale che da amante di calcio o della squadra".

Tra Pogba o Milinkovic chi sceglieresti se fossi alla Juve?

"Pogba tutta la vita, lo adoro troppo. Se sta bene è il giocatore piu forte sulla Terra in quel ruolo. A Manchester ha perso un pò di carattere ma se ritrova quella voglia e uno che ti fa la differenza dal primo all'ultimo pallone giocato".

Chi prende Vlahovic fà il colpo del secolo?

"Penso proprio di si. E' un giocatore che mi ha sbalordito e che mi ha fatto rimpiangere il fatto di non giocare a calcio ora perche lo avrei voluto marcare volentieri. Si vede che è un calciatore che ha voglia, che è determinato e che fa sempre e solo cose belle. Fa cose veramente impossibili e per un difensore diventa impossibile fermarlo. Chi lo prende si porta a casa un fenomeno".

Ringraziamo gentilmente Fabiano Santacroce per la sua disponibilità.