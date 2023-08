ESCLUSIVA JUVE / Zamboni: “Stagione? Non sono ottimista…”

Zamboni interviene in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu per dirci il suo parere rispetto alle ultime news bianconere

Riguardo alla stagione della Juventus in procinto di avvio, la nostra redazione ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Marco Zamboni , “meteora” bianconera nella stagione 1997-1998.

“Io non sono un granché ottimista. Non mi si prenderebbe se, alla fine, fosse la stessa annata deludente della scorsa stagione”.

Per quali ragioni?

“Perché Allegri è una minestra riscaldata del passato, per me la Juventus avrebbe dovuto cambiarlo. Anzi: proprio riprenderlo in generale è stato un errore. Mai puntare di nuovo sulle favole del passato”.