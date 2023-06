ESCLUSIVA JUVENEWS / De Agostini: “Il voto a Pogba? Non c’è!”

La penalizzazione ha influito realmente sul rendimento della squadra in campionato o anche il tecnico e qualche giocatore hanno fatto la loro parte?

“Sì, chi ha giocato a pallone queste cose le capisce. Prima ti tolgono dei punti, per poi ridarteli, per poi togliertene ancora. Avere obiettivi e affrontare le partite è davvero complicato. Per questo non mi esprimo negativamente sulla stagione della Juventus e su Allegri”.

Su Pogba invece?

“Devo dare un voto? Non classificato. Non c’è mai stato. Come faccio a valutarlo?”.

In merito a Vlahovic?

“Sono rimasto un po’ colpito dalla sua stagione. Mi aspettavo di più. Mi sembra che abbia avuto il classico problema che hanno tutti i grandi attaccanti, che hanno bisogno di trovare il gol per sbloccarsi e fare la loro stagione grande. Magari, il prossimo anno, potrebbe essere quello del riscatto”.

Hai vissuto l’Avvocato. Elkann te lo ricorda nei modi di fare?

“Ho molto rispetto per Elkann e non mi permetto di giudicarlo, proprio perché non l’ho vissuto. Ho avuto l’Avvocato: credo sia unico e non si possa paragonarlo a nessuno, per mille motivi”.

Da ex capitano auspichi il tirino di Del Piero in società?

“Personalmente sì, lo spero. Però dipende da cosa vuole fare la società e dipende da lui: magari tutti diamo per certo che sogna di tornare in bianconero, ma può essere che abbia in mente altri progetti per sè”.