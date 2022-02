Allegri: “Aspetterò McKennie e Kaio Jorge come Chiesa. Su Dybala e gli altri infortunati…”

Il tecnico della Juventus presenta la partita in programma contro l’Empoli domani alle 18 in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium

La Juventus è attesa domani dalla partita contro l’Empoli in programma allo stadio Castellani. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri parla in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium per presentare la partita: "Chi gioca domani? Aspettiamo un attimo, c’è l’allenamento vediamo chi sta ancora in piedi. Sono pronti anche alcuni dell’Under 23 eventualmente. Domani è una partita da vincere, l’Empoli è una squadra difficile da affrontare. Per noi è una tappa importante per dare seguito ai risultati fino ad ora e bisogna mantenere il passo. Devo vedere anche in difesa chi sta meglio. Bonucci ha giocato un tempo ma non era in previsione e quindi ora non è al meglio. Per quanto riguarda gli altri, quelli che ho stanno bene tutti. Infortuni? Dispiace per McKennie e Kaio Jorge, li aspettiamo così come Chiesa. Poi ci sarà il rientro di Bernardeschi. Dybala potrebbe essere a disposizione con la Fiorentina, Rugani vediamo un po'. Chiellini per tutta la prossima settimana non sarà a disposizione e domani Alex Sandro non sarà a disposizione per la partita.