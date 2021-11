Emergenza in casa Juve: Chiesa torna dopo la sosta, McKennie

Le condizioni degli infortunati bianconeri con l'infermeria che si sta riempiendo dopo la partita di domenica

Piove sul bagnato in casa Juventus, con i bianconeri che dopo aver preso contro l'Atalanta nella giornata di sabato, ed aver visto il Napoli capolista tornare a 14 punti di vantaggio, ha anche perso due dei suoi giocatori più importanti. Federico Chiesa e Weston McKennie sono infatti stati costretti a lasciare la partita contro la Dea per due infortuni, che hanno poi avuto esiti diversi una volta esaminati al J Medical. Per Weston McKennie sono state escluse lesioni capsulo legamentose del ginocchio destro, con le condizioni del giocatore che verranno valutate giorno per giorno, ma che dovrebbero consentirgli di tornare in campo nel breve periodo. Discorso invece diverso per Federico Chiesa, i cui esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra: un infortunio non grave, ma fastidioso, tanto da tenerlo fuori almeno fino a gennaio.