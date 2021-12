E’ Allegri ‘il killer’ del Bologna: nessuna sconfitta contro gli emiliani in 19 incontri

L'allenatore bianconero non ha mai perso in una gara contro gli emiliani

redazionejuvenews

L'ultimo turno di campionato ha riportato entusiasmo in casa Juve, vista la vittoria per 2-0 sul Bologna e soprattutto, il passo falso dell'Atalanta contro la Roma di Mourinho che, ha ridotto il distacco dei bianconeri dalla zona Champions di 6 punti. Non pochi ma neanche troppi, se si considera che il girone di andata deve ancora concludersi e che la squadra allenata da Max Allegri deve ancora trovare la sua vera identità, piu volte smarrita nell'arco della stagione.

Ma la prova dimostrata contro i rossoblu lascia ben sperare per quello che sarà il nuovo anno, data la grande determinazione e le manovre di gioco molto piu fluide rispetto ai primi mesi della stagione, quando i giocatori non riuscivano neanche a riconoscere le loro posizioni in campo. Ma quella di ieri è stata una grande serata anche per Allegri, il quale ha aggiunto al suo bottino personale l'ennesima imbattibilità contro il Bologna, divenendo di fatto l'unico allenatore a non aver ancora mai perso contro gli emiliani in 19 incontri

Stando a quanto raccolto dalla piattaforma dati Opta inoltre, l'allenatore livornese è anche quello ad aver affrontato piu volte una singola squadra senza mai perdere. Di seguito riportiamo il post condiviso su Twitter: "Massimiliano Allegri non ha mai perso in 19 incontri contro il Bologna in Serie A (15 V, 4N ): si tratta dell'allenatore che ha affrontato piu volte una singola avversaria nella competizione senza mai perdere nell'era dei tre punti a vittoria. Antiproiettile". I tifosi juventini si augurano di vedersi allungare questa striscia.