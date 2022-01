Dybala e Morata festeggiano il Capodanno insieme: l’ultimo in maglia bianconera?

I due attaccanti bianconeri hanno trascorso la notte di Capodanno insieme. Questo potrebbe essere il loro ultimo da compagni di squadra

redazionejuvenews

Inizia il nuovo anno per la Juve che, dopo aver concluso il 2021 riaccendendo le speranze di tutti i tifosi bianconeri per quel che è la lotta Champions, ora si augura di poter stravolgere totalmente la classifica nel 2022. L'auspicio infatti, è quello di tornare a vedere la squadra condotta da Massimiliano Allegri tornare ai massimi vertici nel giro del minor tempo possibile ma per farlo, servirà anche investire sul mercato con degli acquisti mirati. E' sotto gli occhi di tutti che il problema principale sembra essere la carenza di reti da parte degli attaccanti della Vecchia Signora, dove nessuno dei quali è riuscito a raggiungere la doppia cifra nel girone di andata.

Proprio su questo fronte, delle grosse novità potrebbero arrivare nel giro delle prossime settimane, dato le voci intense di mercato che vedono coinvolto l'attaccante spagolo Alvaro Morata. L'ex Real infatti, è finito al centro di una trattativa di mercato con il Barcellona, in uno scambio con Memphis Depay che, potrebbe decollare in breve tempo, dato che il numero 9 bianconero avrebbe gia espresso il suo consenso a trasferirsi dalle parti del Camp Nou. Cosi come bisognerà capire cosa ne sarà di Paulo Dybala, ancora alle prese con il rinnovo di contratto che tarda ormai ad arrivare da diverso tempo, troppo.

Nel frattempo però, la coppia d'attacco della Juve sembra non pensare alle voci di mercato che li vorrebbero lontano dalla Mole e anzi, mostrano tutta la loro allegria in uno scatto che sta circolando sul web che, li ritrae durante la serata di ieri. Morata e Dybala hanno infatti trascorso il Capodanno nel noto ristorante 'Trattoria Fratelli Bravo', in località Moncalieri della provincia di Torino. Il post è stato poi condiviso anche dai titolari del locale che scrivono: "Buon anno e buona vita a tutti". Questo potrebbe trattarsi del loro ultimo Capodanno insieme da compagni della Juventus.