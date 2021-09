Dybala: “Dobbiamo continuare su questa strada. Rinnovo? Speriamo che sia un bel finale per tutti”

L'attaccante argentino ha parlato al termine del match

Si è appena conclusa la prima sfida di Champions per la Juventus che, ha annientato il Malmo in quel di Svezia per 0-3, grazie alle reti messe a segno da Alex Sandro, Dybala e Morata. Al termine del match è stato proprio l'attaccante argentino a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset.

SUL GOL - "Sono sempre contento di segnare, mi aiuta tanto per la testa, per giocare tranquillo, per giocare con serenità, per aiutare la squadra e oggi abbiamo vinto, quindi sono molto contento".