Dybala: “Dispiaciuto per aver lasciato il campo. Penso di tornare il prima possibile”

Nella seconda fase del match è ancora la Vecchia Signora a trovare la gioia del gol e questa volta grazie al primo sigillo in maglia bianconera di Manuel Locatelli. Sembra finita ma non è cosi, perche i blucerchiati rientrano in gara a 10 dalla fine, quando Candreva batte Perin e fissa il risultato sul 3-2 che, resterà invariato fino alla fine dell'incontro.

Ma la doccia gelata per tutti i tifosi juventini arriva al 25° minuto, quando Dybala è costretto a lasciare il campo anzitempo e in lacrime per una contrattura muscolare, facendo aumentare i timori di tutti i tifosi in vista della super sfida di mercoledi sera contro il Chelsea. Lo stesso Dybala ci ha tenuto a rincuorare tutti attraverso un post condiviso sul suo account Instagram che, riportiamo qui di seguito: "Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. Domani farò gli esami, ma sto gia pensando di tornare, il prima possibile". Facciamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione al numero 10 della Juventus.