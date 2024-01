Dragusin ha scelto: è fatta al Tottenham! Alla Juve il 20% della cifra spesa

L'ex centrale bianconero saluta la Serie A e approda in Premier League. Dopo i 7 milioni già incassati, la Juve ne riceverà altri 6

Si chiude la telenovela che riguardava il difensore Dragusin. Come riportato da Gianluca di Marzio, il calciatore ha fatto la sua scelta e presto diventerà un nuovo giocatore del Tottenham. Niente da fare per il Bayern Monaco, che nella notte aveva presentato un'offerta superiore a quella degli Spurs. Il classe 2002 lascia il Genoa per 25 milioni di euro più 6 di bonus e firmerà un contratto da quasi 3 milioni a stagione che lo legherà al club inglese fino al 2029.