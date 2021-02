Douglas Costa ironizza sulla vittoria del Bayern: “Quando i compagni di scuola mettono il tuo nome nel lavoro di gruppo”

TORINO – In casa Juve regna l’entusiasmo dopo aver ottenuto l’accesso alla finale di Coppa Italia, a discapito di un Inter si agguerrita, ma molto poco concreta e cinica in fase di realizzazione. Inutile dire che questo porta ad una crescita di autostima che potrebbe avere delle ripercussioni positive sui bianconeri, in virtù del finale di stagione che si preannuncia piu incandescente che mai. A partire gia dalla partita di sabato, quando la Vecchia Signora farà visita ad un Napoli stitico di vittorie e che si presenterà pressoché dimezzato, a causa delle pesantissime assenze di Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas. Quella contro i bianconeri sarà una gara decisiva per le sorti dei partenopei che, devono ancora capire se possono restare in corsa per un posto in Champions ma soprattutto, per quel che riguarda il futuro di Gennaro Gattuso, sempre piu in bilico dalle parti di Fuorigrotta.

Intanto, negli uffici della Continassa si cerca di dimenticare velocemente quanto accaduto nel post partita contro i nerazzurri, con il siparietto andato di scena tra Conte e Agnelli che sta tenendo banco ancora oggi. Paratici & co. infatti, stanno vagliando e monitorando tutte le trattative di mercato raggiungibili in estate, per continuare a sostenere il progetto di mister Pirlo e rinforzarlo con dei colpi mirati. Prima però c’è da capire chi saranno i giocatori che lasceranno definitivamente la Mole e tra questi, c’è anche il brasiliano Douglas Costa, ora in prestito al Bayern ma che a giungo, potrebbe ritornare in caso di mancato riscatto. Nel frattempo, l’esterno dei bavaresi si sta godendo il trionfo nel Mondiale per Club, vinto nella notte dai tedeschi contro i messicani del Tigres grazie alla rete del francese Pavard. L’ex bianconero ha poi manifestato il suo entusiasmo attraverso un post sul suo account Instagram, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae con in mano la Coppa, ironizzandoci su cosi: “Quando chiedi ai tuoi amici di scuola di mettere il tuo nome al lavoro di gruppo! ahahahah scherzi a parte… CAMPIONE DEL MONDO”.