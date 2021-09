Dopo DAZN problemi anche per Mediaset: la risposta dell’associazione consumatori

Dura contestazione dopo i disservizi apparsi ieri sulla piattaforma Mediaset Infinity+

Come per DAZN infatti, anche per per la compagnia Mediaset Infinity+ si sono verificati degli sgradevoli problemi tecnici durante lo svolgimento dei match che, hanno mandato i tifosi su tutte le furie, spingendo la maggior parte di essi a richiedere un rimborso immediato degli abbonamenti emessi. Non sono bastate neanche le scuse di Mediaset pubblicate attraverso un comunicato stampa ufficiale per far placare gli animi. E' arrivata infatti la dura replica di Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, il quale ha dichiarato quanto segue.

"Le scuse di Mediaset non ci interessano e nemmeno le spiegazioni tecniche, perché non è possibile che gli appassionati di calcio debbano trasformarsi in esperti informatici per capire come riuscire a vedere una partita in santa pace, senza interruzioni di segnale. Questa volta, tanto per cambiare, il problema non è stato causato dall’azienda principale e sarebbe dovuto ad un sovraccarico della rete provocato dall’elevato numero di connessioni. Alle scuse, è seguito l’annuncio di Mediaset del prolungamento di 15 giorni della scadenza del mese di fatturazione di Infinity+. L’azienda non pensi di cavarsela così, dando le briciole agli abbonati. Gli utenti hanno il diritto di usufruire di un servizio, non di un disservizio che li pianta a metà partita, senza soluzioni alternative. Stiamo raccogliendo le segnalazioni dei consumatori, come per Dazn e con lo stesso obiettivo: il rimborso, serio, per i disagi. E continueremo a vigilare, considerando che questa sera su Infinity+ andrà in onda una partita attesissima dai tifosi, il ritorno in Champions League del Milan, tra l’altro in uno stadio iconico come l’Anfield di Liverpool”.