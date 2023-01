Di Maria: “Abbiamo fatto una grande partita. Futuro? Qui sono felice”

L'argentino, protagonista della partita, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pari per 3-3 tra Juventus e Atalanta all'Allianz Stadium

La Juventus ha pareggiato per 3-3 contro l' Atalanta tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Al termine del match, Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di Dazn. Sul pareggio: "E’ importante, credo che abbiamo fatto una grande partita . Abbiamo commesso degli errori e dobbiamo migliorare. E’ dura essere lontani 20 punti dalla vetta così all'improvviso, ma continuando a lavorare con questa mentalità possiamo fare qualcosa di straordinario ".

Con il -15 la zona Champions si allontana molto: " Nulla è impossibile qui. Abbiamo sempre visto la Juve più avanti e vincente. L’importante è continuare a lavorare per arrivare al quarto posto . Dobbiamo essere forti come gruppo insieme ai tifosi".

Le ultime ore sono state difficili: " Sono arrivato nel peggior momento della Juventus ma sono felice qui, sono contento . La Juve è grande ed è per questo che la attaccano . L’importante è lavorare e dare sempre il massimo".

Il suo futuro: "Questo momento non incide. La mia decisione la prendo con la mia famiglia, che qui è felice. Questo club è uno dei più grandi in Italia e in Europa".