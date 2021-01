Di Pardo: “Contento per il mio esordio, un sogno che si avvera”

TORINO- La Juventus continua a macinare vittorie. La squadra di Andrea Pirlo, nella serata di ieri, ha centrato il suo terzo successo consecutivo in tre competizioni diverse (campionato, Supercoppa Italiana e Coppa Italia), travolgendo la SPAL allo Stadium con un sonoro 4-0 e guadagnandosi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, in cui dovrà affrontare l’Inter in un “derby d’Italia” andata e ritorno. A segno, per i campioni d’Italia in carica, sono andati Alvaro Morata (su rigore) e Gianluca Frabotta (primo gol in bianconero) nel primo tempo, mentre Dejan Kulusevski e Federico Chiesa hanno arrotondato il punteggio nella ripresa.

Una serata in cui è andato tutto per il meglio per la squadra di Andrea Pirlo, che ha avuto così l’occasione di far debuttare in prima squadra diversi giovani interessanti provenienti dall’Under23. E’ il caso del giovane regista Nicolò Fagioli (classe 2000), partito titolare dall’inizio insieme al compagno Radu Dragusin, ormai un “veterano”. Nella ripresa ci sono stati poi gli ingressi del giovane attaccante Cosimo Da Graca (vicino al gol in un paio di occasioni) e dell’esterno Alessandro Di Pardo, subentrato ad inizio ripresa a Federico Bernardeschi, uscito malconcio per un infortunio.

Sul proprio profilo ufficiale Instagram, proprio Di Pardo ha voluto esternare lea propria emozione nell’indossare, finalmente, la maglia della prima squadra del club bianconero, con la speranza che sia solo la prima di molte occasioni: “Contento per il mio esordio con questa maglia, un sogno che si avvera! Semifinale”. Esordio, quello del giovane Di Pardo, avvenuto contro la SPAL, formazione in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio e da cui, nel 2018, è stato prelevato proprio dalla Juventus, che ne ha fatto un punto fermo della propria formazione Under23: