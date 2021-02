Di Livio: “Una Juve provinciale si è portata a casa i tre punti contro la Roma”

TORINO – Dopo la vittoria contro la Roma in campionato, ora la Juventus si prepara per quella che sarà la sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. Ricordiamo che i bianconeri si imposero all’andata per 1-2 a San Siro e questo ovviamente sarà un enorme vantaggio che dovrà essere ipotecato nei successivi 90 minuti. Juve che potrà contare nuovamente sulla condiziona ritrovata dell’indemoniato Ronaldo che, nella gara contro i giallorossi ha illuminato come un faro per tutti i 90 minuti in campo, siglando la rete che ha sbloccato la gara e propiziando poi l’autogol di Ibanez per il definitivo 2-0.

Proprio sulla sfida contro i giallorossi, è voluto intervenire un grandissimo ex della Vecchia Signora, si tratta di Angelo Di Livio che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, durante il corso della trasmissione Maracanà Show.

SULLA SFIDA CONTRO I GIALLOROSSI – “Ci sono state belle sorprese come il Genoa che ha vinto contro il Napoli. Ballardini, quando subentra, fa sempre grandi cose. Poi c’è il vecchio cuore granata, con l’Atalanta che si deve mangiare le mani. L’Inter poi ha vinto una partita difficilissima contro la Fiorentina. E poi una Juventus provinciale che rispetta la Roma e si porta a casa tre punti fondamentali. Avere Ronaldo poi fa la differenza. La Roma tira poco in porta e con le grandi non riesce mai nel colpo importante”.

TRA IBRA E RONALDO – “Mi prendo Ronaldo, è quello che ha vinto di più, ha una cattiveria e umiltà che è incredibile”.

SULLA LOTTA SCUDETTO – “Mi devo ricredere. La Juventus, zitta zitta, sta tornando nelle prime posizioni. E ha anche una partita da recuperare. La vedo in grande crescita”.

SULLA ROMA –“E’ una sconfitta meno amara, perché l’Atalanta non vince, il Napoli perde, alla fine è un ko che fa meno male. Ha trovato di fronte una squadra esperta, che si è difesa bene e ha giocato di rimessa. E’ mancato uno come Dzeko. La Roma ha grandi qualità ma quando deve arrivare il salto di qualità perde quasi sempre. Anche con la Juventus ha giocato con qualità e personalità, ma quando doveva colpire non lo ha fatto”.