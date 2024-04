Di Livio: “Chiesa per me è intoccabile. Su Thiago Motta…”

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sportitalia: "Se si vuole tornare competitivi, Chiesa, Vlahovic, Bremer e altri di questo livello sono intoccabili. Tuttavia, alcune situazioni di gioco a volte costringono a vendere un pezzo pregiato. Ma secondo me, Chiesa è insostituibile. Non so cosa succederà l'anno prossimo, né chi sarà l'allenatore, ma lui e Yildiz dovrebbero essere il futuro di questo club. Thiago Motta? Una nuova mentalità. Penso che potrebbe concentrarsi sui giocatori giovani piuttosto che su quelli esperti. La Juventus avrebbe anche una filosofia di gioco chiara. Sarebbe una grande novità, ma non sarebbe un rischio, perché Thiago Motta può essere considerato un allenatore di alto livello. Naturalmente, dovrà anche migliorare, perché allenare il Bologna è una cosa, allenare la Juventus è un'altra. Se fosse Thiago Motta, sarei tranquillo".