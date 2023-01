De Siervo: “Difficile che la Juventus sia l’unica responsabile”

L'amministratore delegato di Lega Serie A, intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, ha parlato della penalizzazione data alla Juventus

redazionejuvenews

Luigi De Siervo, ad di Lega Serie A, è intervenuto a La politica nel pallone, in onda su Rai Gr Parlamento. Tra i tanti temi trattati, non è mancato quello della penalizzazione data alla Juventus, di cui oggi sono state rese note le motivazioni. Le sue parole, riportate dal sito di Lega Serie A: "Quello che è successo ha lasciato tutti un po' perplessi per la tempistica che ha provocato più che un imbarazzo. Bisogna muoversi su regole certe, che in questo momento per molte squadre non sembrano violate".

De Siervo ha continuato: "Questa asimmetria in Italia e in Europa dovremmo capirla meglio. Siamo tutti fortemente interessati a capire in maniera approfondita e mi auguro, anche per il ruolo che ricopro, che la questione alla fine si risolva per il meglio. E' difficile pensare che la Juventus sia l`unica responsabile di un sistema di plusvalenze che in realtà, purtroppo, è diffuso non solo in Italia ma a livello internazionale".

L'ad ha chiosato: "Evidentemente siamo all'interno di un sistema e dobbiamo rispettarne le regole e anche gli organismi che lo giudicano. Vorremmo leggere le motivazioni prima di esprimere un giudizio definitivo, non credo che il problema sia la struttura della Giustizia sportiva quanto avere un sistema di regole. Il mio invito è alla FIFA per individuare dei principi da applicare in maniera certa, da spiegare al pubblico intero. Quando ci saranno le norme potranno essere rispettate da tutti in maniera chiara".

(legaseriea.it)