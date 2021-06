Del Piero ricorda la scommessa con Caputo: “Ti aspetto a Los Angeles”

Il messaggio dell'ex numero 10 bianconero al bomber del Sassuolo

Alessandro Del Piero non dimentica le promesse fatte ed è pronto ad onorarne una a breve. In occasione della stagione 2019/20, l'ex capitano della Juventus aveva messo in palio una cena con Francesco Caputo, bomber del Sassuolo e suo grande ammiratore sin da bambino. Il traguardo da raggiungere erano i 20 gol in Serie A, cifra che Caputo aveva raggiunto e addirittura superato, fermandosi a quota 21. In un video condiviso da Sky Sport, "Pinturicchio" ha voluto inviare un messaggio al numero 9 del club neroverde: "Ciao Ciccio, complimenti per la tua stagione, sono felice per te. Mi ricordo sempre che abbiamo una cena in ballo che ti sei conquistato sul campo con le tue performance e con i tuoi gol, che pagherò io naturalmente. Ti mando un saluto dagli Stati Uniti, se passi di qua sai che a Los Angeles il ristorante è già pronto, altrimenti troveremo un altro modo per festeggiare".

Caputo che, nelle scorse ore, aveva rilasciato alcune dichiarazioni proprio ai microfoni di Sky Sport: "Ho ancora fame di gol, l'anno scorso è stato particolare ma i piccoli problemi che avevo sono alle spalle e sono pronto a tornare alla grande. In questi due anni con il Sassuolo ci siamo tolti tante soddisfazioni, vedere i miei compagni in Nazionale mi rende felice. Faccio il tifo per loro. Verratti o Locatelli? La qualità è altissima, Manuel meriterebbe di giocare ma anche Verratti. Lasciamo la decisione al mister. L'Austria non deve essere sottovalutata, ha fisico e tecnica. Servirà la massima attenzione. Il fattore caldo poi non deve essere tralasciato, perché a livello fisico si avverte. Mi è dispiaciuto non essere stato convocato, ci ho provato in tutti i modi. Ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fermo anche perché non capivamo cosa fosse. Le ultime quattro partite di campionato non sono andate bene ma ringrazio comunque Mancini che mi ha chiamato nei mesi scorsi. Vedere Berardi e Locatelli gioire i azzurro mi fa stare bene, sono davvero contento per loro".