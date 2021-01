De Zerbi: “Locatelli più forte di quello che ci aspettavamo. Sarà protagonista anche dove andrà”

TORINO – Una della migliori rivelazioni, nonché una conferma, di questa prima parte di stagione è stato il centrocampista ex Milan, ora al Sassuolo, Manuel Locatelli. Il giocatore ha inanellato grandi prestazioni dall’inizio della stagione, e dopo essere stato nel mirino di molte squadre in estate, tra cui la Juventus, il suo nome è tornato prepotentemente alla ribalta con l’apertura del mercato di gennaio.

Molte sono le squadre infatti su Locatelli, tra cui su tutte la Juventus: i bianconeri hanno provato questa estate a portarlo a Torino trovando però il muro del Sassuolo, che ha deciso di non provarsene almeno fino a fine stagione. L’annata servirà quindi al calciatore per affermarsi ancora di più a livello italiano come uno dei migliori centrocampisti del panorama italico, e la Juventus sta aspettando che si arrivi al mercato estivo per l’affondo sul giocatore. Pare improbabile infatti che Locatelli lasci il Sassuolo a metà stagione, con il giocatore che quindi finirà la stagione nei neroverdi per poi decidere il suo futuro in estate, con la Juventus che lo ha identificato come obiettivo primario per il centro del campo.

A parlare del giocatore è stato il suo tecnico Roberto De Zerbi, intervistato dai microfoni di DAZN: “Locatelli è un ragazzo intelligentissimo. Io e la società non abbiamo grandi meriti, lui era già grande prima di venire da noi. Il merito, forse, è dei compagni di spogliatoio che l’hanno ‘registrato’. Lui l’ha capito, e quando ha voluto svoltare è diventato quel giocatore davanti al quale a volte anche noi rimaniamo a bocca aperta. Noi, così forte, non ce lo aspettavamo. Come sta facendo il protagonista a Sassuolo, Locatelli lo dovrà fare anche dove andrà. Non deve andare a fare numero.”

