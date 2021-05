De Zerbi: “La Juve è ferita, reagirà violentemente”

Il tecnico in conferenza stampa

Domani la Juventus affronterà il Sassuolo in trasferta per cercare di dimenticare la disfatta subita domenica sera. Archiviare la terribile prestazione fornita contro il Milan, tentare di inseguire una sempre meno probabile qualificazione alla prossima Champions League. Questi gli obiettivi degli uomini di Pirlo, che dovranno necessariamente strappare una vittoria al Sassuolo. Il tecnico degli emiliani, Roberto De Zerbi, ha presentato la sfida nella conferenza stampa di vigilia. Queste le sue dichiarazioni: "Non so se questo è il Sassuolo più bello di sempre, perché il Sassuolo è stato spesso bello, poi dopo mancava qualcosa, sempre. Vuoi per l'età giovane della squadra, per qualche errore dell'allenatore, per mancanza di esperienza o perché ci perdevamo da soli. Invece adesso sembra che abbiamo acquisito tutto quello che serve per dare continuità, per giocare a calcio, per essere belli sapendo però mettere in campo anche altre cose. Questa è una squadra che adesso vuole in maniera forte arrivare settima. Quando c'è l'ambizione, la motivazione al massimo, quando si vede l'obiettivo chiaro e non sfocato, tutte queste cose sono più facili da tirare fuori".