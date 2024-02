De Paola: “Allegri inadeguato. Hellas Verona meglio della Juventus”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha analizzato la prova della Juventus contro l'Hellas Verona. Ecco un estratto delle sue parole: "La Juventus ha un potenziale da scudetto che un allenatore assolutamente inadeguato (dal suo ritorno in bianconero) non riesce a valorizzare. Non è ammissibile che una squadra in lotta per non retrocedere come il Verona giochi meglio della formazione guidata da Allegri. Ottenendo un pareggio in casa dopo essere andata, per due volte, in vantaggio. Non è possibile che la squadra col monte ingaggi più alto della serie A racimoli solo un punto in due partite contro Udinese e Verona e due in quattro incontri considerando anche Empoli e Inter. Non è accettabile, infine, che un allenatore entrato nella storia della Juve vincendo cinque scudetti consecutivi si nasconda dietro dichiarazioni di sconfortante modestia alla vigilia del match contro i veneti".