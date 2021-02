Dardai: “Khedira ha dato calma e stabilità alla squadra, ma per essere titolare deve ritrovare la condizione”

Il tecnico dell'Herta Berlino ha parlato del tedesco dopo i suoi primi giorni in Germania

redazionejuvenews

La Juventus sta facendo fatica in questo periodo, con i bianconeri che hanno perso due partite fila tra campionato e Champions League. I bianconeri sono infatti usciti sconfitti dal Maradona contro il Napoli per 1-0; e dallo stadio Do Dragao di Oporto dove ha perso l'andata degli ottavi della Champions League battuta dai lusitani per 2-1 con i gol di Taremi e Marega a cui ha risposto Federico Chiesa. Un momento difficile per la squadra, con Andrea Pirlo che spera di uscirne già a cominciare da lunedì, quando all'Allianz Stadium arriverà il Crotone.

Chi nell'ultima sessione di mercato ha lasciato i bianconeri e sta cercando la miglior continuità è Sami Khedira, passato a gennaio in Germania all'Herta Berlino. Il tedesco sta cercando fin dalle prime settimane di conquistare il suo spazio in squadra; avendo però fino ad ora giocato solamente alcuni spezzoni di gara per ritrovare la forma migliore. La titolarità potrebbe essere vicina, e del giocatore ha parlato proprio il tecnico dell'Herta Berlino Dal Dardai che ha parlato dello stato di forma dell'ex giocatore della Juventus e della possibilità di vederlo schierato dal primo minuto nelle prossime partite che vedranno impegnato il club tedesco.

“Sicuramente l’arrivo di Khedira in squadra ci ha fatto bene. È sinonimo di calma, stabilità, impegno. Parliamo di un giocatore molto esperto e intelligente, ha già capito come aiutarci. Recupera palloni, sa inserirsi in avanti. Ha dato calma e stabilità alla squadra”. Dopo le coccole però sono anche arrivate le tirate d'orecchie per il giocatore, fermo da quasi sei mesi in quanto fuori rosa alla Juventus, e quindi ancora non al top della forma. “Per essere titolare nell’Hertha Berlino, però, deve essere in grado di correre. Deve correre tutti e 90 minuti. In tal senso posso dire che sta facendo le cose nel modo giusto, quindi vediamo se e quando sarà nell’undici iniziale".