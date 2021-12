Dall’Inghilterra: l’Arsenal fà un passo indietro per Vlahovic

L'Arsenal sembra non essere piu intenzionato a sostenere una trattativa per l'attaccante della Fiorentina

Per strapparlo alla Fiorentina infatti serviranno almeno 70 milioni di euro, con un ingaggio al giocatore di circa 10 milioni di euro. Questo è quanto fatto sapere dal suo agente qualche giorno fa che, involontariamente ha fornito un assist ai bianconeri. Già, perche stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The Mirror, l'Arsenal avrebbe fatto un passo indietro defilandosi di fatto dall'operazione, proprio a causa delle cifre onerose complessive che la trattativa richiede. Come anticipato, sperare in un arrivo imminente del serbo è quasi un'utopia, ma resta comunque un sogno di mezza estate che, potrebbe diventare realtà.