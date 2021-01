Dall’Inghilterra: Juve e Tottenham si sfidano per un colpo estivo

TORINO – Inizia ad entrare sempre di più nel vivo il calciomercato la Juventus, che ha messo a segno il primo colpo di gennaio con l’acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa. Il giocatore ha svolto le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri; dopodiché, tornerà in rossoblù, dove rimarrà in prestito per i prossimi 18 mesi. Con lui prenderà il treno anche Manolo Portanova, usato come contropartita tecnica proprio per l’acquisto del centrocampista classe 2001. Un colpo in prospettiva, dunque, per la Vecchia Signora, che continua a puntare sui giovani gioielli del calcio italiano.

Nel frattempo, però, la dirigenza bianconera continua a lavorare senza sosta per mettere a segno nuovi colpi e regalare ad Andrea Pirlo nuovi rinforzi. In particolare, l’obiettivo di Fabio Paratici in questo momento è quello di prendere un altro attaccante, per completare il pacchetto offensivo della rosa. Infatti, il fronte avanzato della Juve è in grave emergenza, soprattutto dopo l’infortunio rimediato da Paulo Dybala nella sfida di ieri contro il Sassuolo; anche Alvaro Morata, rientrato ieri, non è al meglio della forma. Per questo, c’è bisogno di una quarta punta, che possa dare man forte a CR7 e compagni. Nel frattempo, però, dall’Inghilterra arrivano notizie riguardo nuovi movimenti di mercato della Juve, che starebbe sfidando il Tottenham per un colpo estivo.

Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Nicolas Gonzalez, ala dello Stoccarda. Argentino, classe 1998, il giocatore ha totalizzato 62 presenze e 17 reti con il club tedesco, vantando anche 5 presenze e 2 gol con l’Albiceleste. Il suo nome, dunque, sarebbe stato accostato alla Juve, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche gli Spurs di José Mourinho. Lo scontro di mercato tra le due squadre potrebbe entrare nel vivo in estate: i costi dell’operazione si aggirerebbero intorno ai 30 milioni di euro. Nei prossimi mesi si vedrà chi tra Juventus e Tottenham la potrà spuntare per il giovane Gonzalez.>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<