Dall’Inghilterra: cifre folli per il debutto di CR7 con i Red Devils

Biglietti in vendita a cifre esorbitanti per il debutto di Ronaldo ad Old Trafford

Ancora non si placano gli animi dei tifosi juventini che, sono stati costretti ad assistere ad uno degli inizi di stagione piu negativi di tutta la storia bianconera. Il pareggio alla prima giornata contro l'Udinese e la sconfitta casalinga contro l'Empoli infatti, hanno generato la dura contestazione dei sostenitori della Vecchia Signora, i quali hanno esposto alcuni striscioni molto duri nei confronti della società. Le accuse, sono quelle di aver smantellato una squadra e la partenza di Cristiano Ronaldo nel finale del mercato ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, soprattutto se questo non è stato rimpiazzato come tutta la piazza desiderava.

I soli acquisti di Moise Kean e del baby olandese Ihattaren infatti, non hanno entusiasmato la tifoseria e le preoccupazioni per la stagione che sta per entrare nel vivo crescono a dismisura. A partire gia dalla delicata trasferta di Napoli, dove Allegri sarà costretto al tournover forzato in virtù delle pesanti assenze dei sudamericani impegnati con le rispettive nazionali.

Ed è proprio in momenti come questi che assenze o perdite come quelle di CR7 si fanno sentire ulteriormente. Ma se dalle parti della Continassa gli animi sono praticamente sotto terra, non si può dire lo stesso dell'aria che tira dalle parti di Manchester, dove i tifosi sono praticamente impazziti al ritorno del loro idolo indiscusso. Talmente impazziti che sarebbero disposti a spendere cifre folli pur di assistere dal vivo al debutto con la maglia dei Red Devils dell'alieno di Funchal nella sfida di sabato contro il Newcastle. Stando a quanto riportato dal Times, il portale Live Football Tickets mette in vendita piu di 200 biglietti al costo di 815 sterline l'uno. Ma c'è di piu, il sito americano Stubhub spara alto e arriva a vendere i tagliandi alla modica cifra ci circa 3000 dollari. L'attesa per il ritorno all'Old Trafford di Ronaldo sta salendo alle stelle, e non solo quella.