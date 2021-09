La Juve lavora per il futuro: Tchouameni in orbita bianconera

Il calciatore nel mirino della Juventus, è valutato 40 milioni

redazionejuvenews

La Juventus è alla Continassa per preparare la partita in programma domani allo stadio Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti. Come confermato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, la Juventus sarà a ranghi ridotti per la partita di domani: assenti saranno i sudamericani, che ancora devono rientrare in Italia e che lo faranno tra questa notte e domani mattina. Inutile rischiarli con la Champions alle porte, così come inutile sarebbe stato rischiare Federico Chiesa, che nonostante la negatività degli esami, verrà lasciato a Torino per recuperare al meglio dall'infortunio che lo ha costretto a lasciare la Nazionale.

Una Juventus quasi costretta quella che scenderà in campo domani, con Massimiliano Allegri che oggi valuterà la migliore formazione da mettere in campo domani, al netto di tutte le assenza che stanno attanagliando la squadra bianconera. Giovani ed esperti, questo il mix creato da Cherubini e da Allegri per questa stagione, con una squadra che ha grandi margini di miglioramento sui quali il tecnico sta lavorando e lavorerà per tutta la stagione.

Per uno che lavora sul campo poi, c'è chi lavora fuori: Federico Cherubini continua infatti a lavorare sul mercato per ringiovanire la rosa bianconera e per inserire giocatori giovani e funzionali al nuovo progetto: in questo senso è visto l'interesse dei bianconeri per Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 del Monaco e della nazionale francese. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da Todofichajes.com, il giocatore avrebbe espresso gradimento per la destinazione bianconera, ed ora la palla dovrebbe passare alle due società. Il Monaco chiede infatti per il cartellino del ragazzo non meno di 40 milioni di euro, cifra troppo alta per le casse dei bianconeri, che sperano di abbassare le pretese dei francesi, e di vincere la concorrenza dei molti club sul giocatore, Chelsea primo tra tutti, che piace a mezza Europa.