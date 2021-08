Dalla Spagna: la Juve su Isco dietro richiesta di Allegri

I bianconeri proveranno l'affondo sul calciatore

Per farlo la Juventus sta anche lavorando sul mercato per migliorare la sua rosa, e dopo la chiusura dell'affare Kaio Jorge, atteso nelle prossime ore in Italia, non sembra volersi fermare: tra pochi giorni dovrebbe concludersi la telenovela relativa a Manuel Locatelli, che arriverà a Torino dove ritroverà Massimiliano Allegri, tecnico che lo fece esordire ai tempi del Milan. Il mercato dei centrocampisti non dovrebbe però fermarsi qui, con la Juventus che, stando a quanto riporta la stampa spagnola, avrebbe un altro obiettivo. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, i bianconeri, su richiesta diretta di Massimiliano Allegri, stanno monitorando la situazione relativa al calciatore del Real Madrid Isco: il contratto del giocatore con i Blancos scadrà il prossimo anno e Florentino Perez non ha intenzione di offrire il rinnovo. Proprio per questo il giocatore dovrebbe essere ceduto durante questa sessione di mercato, con il Real che lo valuta 25 milioni di euro. La Juventus sarebbe sul giocatore, ma non vorrebbe spendere più di 18 milioni per il cartellino, di modo da poter garantire uno stipendio di almeno 6 milioni al calciatore.