Cuadrado: “Il nostro pubblico sarà un’arma in più. Voglio fare ancora tante partite con la Juve”

Il giocatore ha parlato

Juan Cuadrado, giocatore della Juve, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv nel pre-gara del match contro l'Empoli: "300 presenze con la Juve? Sicuramente sono contento di raggiungere l'obiettivo delle 300 presenze e ho molta voglia di giocare ancora tante partite in questo stadio e con questa maglia. Oggi sarà una partita difficile ma avremo il sostengo del nostro pubblico che ci è mancato tantissimo e sarà un'arma in più. Dobbiamo partire dal fatto che siamo la Juventus e dobbiamo fa rispettare la nostra casa per ottenere punti importanti. Dove giocherò in campo? Non lo so. Il mister mi ha fatto giocare esterno la prima partita perché sono un giocatore che conosce da tanto tempo. Penso che sarò disponibile per giocare sia davanti che dietro, sono pronto".