Costacurta: “Spero che un giorno la Superlega venga fatta ad altre condizioni”

L'ex difensore del Milan ha parlato

Non cessano i dibattiti sulla vicenda della Superla e dopo le minacce del presidente UEFA Ceferin alle squadre che ancora ne fanno parte, in molti hanno voluto esprimere il loro parere a riguardo. Tra questi anche l' ex difensore del Milan Billy Costacurta che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.

"In un certo senso, spero che un giorno si potrà fare ma ad altre condizioni. Credo ci debba essere più rappresentanza del merito. Amo particolarmente il basket, sia l'Eurolega sia l'NBA, però di fronte all'inequivocabile dimostrazione di forza polare di tutti quelli che non la pensano come me, mi abbasso e dico che non è ancora il momento. Fare una lega di eccellenza non è sbagliato, farla solo di elite è un altro discorso A".