Coppa Italia: le statistiche di Juventus-Spal

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo sulle statistiche di Juve-Spal, in occasione della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia che andrà in scena stasera. La vincitrice affronterà l’Inter in una semifinale andata e ritorno. Ecco tutte le statistiche.

FACCIA A FACCIA – “Juventus e SPAL si sono già affrontate ai quarti di finale di Coppa Italia, nell’edizione 1966 con un successo per 4-1 dei bianconeri guidati da Heriberto Herrera; in Coppa Italia è inoltre arrivato il successo più largo per la Juventus contro la formazione emiliana, nel match più recente del settembre 1973 (5-0).

IL TOTALE – Sono tre i precedenti tra Juventus e SPAL in Coppa Italia, tutti tra il 1962 e il 1973 in casa dei ferraresi. Dopo aver perso la prima sfida nel 1962, la Juventus ha ottenuto la vittoria nelle due successive (segnando sempre almeno quattro gol in entrambe le vittorie). 41 invece i precedenti in tutte le competizioni tra Juventus e Spal: 26 successi per i bianconeri a fronte di sole tre sconfitte e 12 pareggi.

GOL X2 – La Juventus ha segnato il doppio delle reti della SPAL nei tre confronti di Coppa Italia: 10 contro i 5 dei ferraresi. La Juventus ha realizzato due gol in ciascuna delle ultime due partite di Serie A contro al SPAL; i bianconeri potrebbero mettere a segno 2+ gol in almeno tre sfide consecutive contro gli emiliani in tutte le competizioni per la prima volta dal 1966 (sette).

7/9 – La Juventus ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in sette delle ultime nove edizioni, infatti solo nel 2013/14 e nel 2018/19 non ci è riuscita.

CLEAN SHEETS – La Juventus ha collezionato 10 clean sheets nelle ultime 14 partite giocate in Coppa Italia: i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite giocate in tutte le competizioni, cosa che non accadeva da giugno 2020 (quando arrivarono a cinque clean sheets consecutivi).

#MOREMORATA – Álvaro Morata è l’unico giocatore della Juventus ad aver segnato almeno un gol in tutte le quattro competizioni disputate dai bianconeri in questa stagione (Supercoppa Italiana, Champions League, Serie A e Coppa Italia). Morata ha inoltre segnato quattro gol e fornito un assist vincente nelle ultime quattro partite giocate in Coppa Italia (a segno anche contro il Genoa negli ottavi di questa edizione)”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<