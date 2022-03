Fiorentina-Juventus: i viola ce la mettono tutta, ma è 0-1

I padroni di casa, spinti dal pubblico, pressano e ci provano senza fare troppo male. Allo fine decide un autogol sullo spunto di Cuadrado.

redazionejuvenews

L'ambiente è infuocato e l'avvio del match lo rispecchia, con una Fiorentina che attua un pressing piuttosto alto. E infatti poco prima del quarto d'ora, Bonaventura ha una potenziale grande chance, dopo un rinvio errato di Perin ma spara alto. La squadra viola è molto motivata e aggredisce la Juve su ogni pallone. Al 25' una grande ripartenza della squadra di casa innesca la velocità di Ikoné che sfiora il palo in diagonale. La squadra di Italiano vince la maggior parte dei duelli a centrocampo, sempre proiettata in avanti e al 35' ci prova anche Torreira che però la mette alta sopra la porta di Perin. La prima frazione quindi si segnala per la carica della Fiorentina, che però non impegna più di tanto Perin.

Allegri vuole cambiare la gara e all'intervallo toglie il giovane Aké e inserisce Cuadrado. Ma la prima occasione è subito della Fiorentina: gran palla di Torreira che innesca la velocità di Ikoné, che sterza e sbaglia clamorosamente, scheggiando il palo. Il secondo tempo riprende da dove era finito il primo, con i padroni di casa molto aggressivi e l'esterno ivoriano molto ispirato. Al 10' Vlahovic si crea la prima occasione: lancio dalle retrovie, tenuto a distanza Igor e tentativo di pallonetto che impegna Terracciano. Due minuti dopo Perin deve mettere i guanti sulla punizione insidiosa di Biraghi. Allegri allora decide di togliere un Kean opaco e inserire Morata per dare più qualità in avanti. L'ingresso dello spagnolo smuove qualcosa, soprattutto in fase di ripartenza. La Juve si fa vedere con una punizione di Cuadrado deviata in angolo. Ma i viola mantengono alta la pressione. In ripartenza però la squadra di Allegri comincia a farsi più pericolosa, ma ancora Cuadrado spreca.

Una gara che era stata caricata fin dal fischio finale dei quarti di finale e che ha presentato una cornice come era nelle aspettative. La Fiorentina ce l'ha messa tutta, trascinata da un pubblico che sente molto la rivalità e che ha accolto Vlahovic in maniera "calorosa", fin dalla coreografia sugli spalti. Molti errori in avanti, soprattutto negli ultimi sedici metri. Quando lo 0-0 sembrava scolpito, all'ultimo respiro Cuadrado sgasa sulla destra e mette forte e teso in mezzo, causando il goffo autogol di Venuti. Vittoria insperata ma preziosissima per i bianconeri in vista del ritorno, che hanno saputo soffrire e poi hanno colto la fortunosa opportunità finale.