Comunicato della Juventus: “Rimaniamo convinti della legittimità della Super League”

Le parole della società

redazionejuvenews

Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri, che domenica sera all'Allianz Stadio affronterà il Milan nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, la seconda tra le mura dell'Allianz Stadium. I bianconeri cercheranno la prima vittoria in campionato dopo aver trovato la prima stagionale in Champions League, nella partita vinta contro il Malmo mercoledì per 0-3 in Svezia, per iniziare a risalire la classifica: il ritardo dalle squadre a punteggio pieno è di 8 punti, e la Vecchia Signora dovrà cercare di accorciare quel distacco a partire da domani sera.

Intanto fuori dal campo la Juventus è impegnata ancora sul fronte Super League, del quale si parla anche nella relazione collegata all'approvazione del bilancio: "Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium."

"In data 19 aprile 2021 Juventus ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con altri 11 top club europei per la creazione della Super League, una nuova competizione calcistica europea, alternativa alle competizioni UEFA, ma non ai campionati e alle coppe nazionali. La competizione sarebbe organizzata e gestita dalla ESLC (European Super League Company S.L.), di cui ciascun Club Fondatore è socio secondo quote e diritti equivalenti, in modo tale che tutto il progetto Super League sia di proprietà esclusiva dei club e non di terzi, creando quindi una coincidenza tra i soggetti che sopportano il rischio di impresa e quelli che gestiscono i diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive.

Ad oggi non è possibile prevedere con certezza gli esiti e i futuri sviluppi del progetto Super League, della cui legittimità la Juventus rimane convinta." (Juventus.com)