Cobolli Gigli: “Pogba? Il vero errore della Juve è stato riprenderlo”

L'ex dirigente della Juventus ha parlato del caso Pogba e della sospensione per quattro anni ricevuta dal centrocampista francese

La Juventus scenderà domenica sera in campo con il Napoli nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Frosinone, ma lo dovranno fare senza due pedine importanti a centrocampo, Rabiot e McKennie.

L'assenza dei due si aggiunge a quelle che vanno avanti da inizio anno, con una delle quali che andrà avanti ancora per molto: Paul Pogba è stato infatti squalificato per 4 anni per doping, con la sua carriera sembra a rischio vista la lunga squalifica.