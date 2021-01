CIES, i giocatori più costosi del mondo: davanti Rashford. In Serie A il primo è Hakimi, terzo de Ligt

TORINO – Il CIES ha stabilito la classifica dei giocatori più costosi al mondo in questo momento nel calcio. Al primo posto troviamo l’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford che sta incantando tutta Europa a suon di gol e assist. Al secondo posto troviamo la punta del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Al terzo posto troviamo il terzino del Liverpool, Trent-Alexander Arnold. Per la top 10 del campionato di Serie A troviamo al primo posto l’esterno dell’Inter, Achraf Hakimi, nuovo acquisto dell’Inter di Conte che sta rendendo tantissimo, con una valutazione di quasi 114 milioni di euro. Il primo bianconero è solamente al terzo posto, che è Matthijs de Ligt con una valutazione di 104 milioni di euro. In questa top 10 ci sono anche altri due giocatori della Juventus: Dejan Kulusevski (con una valutazione di 83.4 milioni di euro) e Rodrigo Bentancur, valutato quasi 65 milioni

Queste le prime 10 posizioni stilate dal CIES con al primo posto Marcus Rashford, al secondo Haaland e al terzo Alexander-Arnold:

1. Marcus Rashford (Manchester United) 165.6

2. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 152

3. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 151.6

4. Bruno Fernandes (Manchester United) 151.1

5. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 149.4

6. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 148.3

7. Joao Felix (Atlético Madrid) 141.5

8. Alphonso Davies (Bayern Monaco) 139.2

9. Raheem Sterling (Manchester City) 136.9

10. Kai Havertz (Chelsea) 136

Per quanto riguarda la Serie A invece la classifica è questa: al primo posto troviamo Hakimi, al secondo posto un altro nerazzurro, Lautaro Martinez e al terzo posto lo juventino Matthijs de Ligt. Ecco le prime 10 posizioni:

Questi i 10 del nostro campionato di Serie A con il valore più alto in Italia:

1. Achraf Hakimi (Inter) 113.7

2. Lautaro Martinez (Inter) 105.5

3. Matthijs de Ligt (Juventus) 104.1

4. Romelu Lukaku (Inter) 97.6

5. Dejan Kulusevski (Juventus) 83.4

6. Nicolò Barella (Inter) 78

7. Fabian Ruiz (Napoli) 72.6

8. Théo Hernandez (Milan) 72.3

9. Piotr Zielinski (Napoli) 67.9

10. Rodrigo Bentancur (Juventus) 63.2