Chiesa salva la Juve. Continua il sogno Champions per i bianconeri

E' appena terminato il big match dell'Allianz Stadium tra Juve e Napoli con il risultato di 1-1

PRIMO TEMPO - Parte fortissimo la Juve che per i primi 20 minuti sembra avere il totale controllo della gara, sfiorando il gol in un paio di occasioni. La prima capita sui piedi di Chiesa che, dall'interno dell'area conclude in ritardo a tu per tu con Ospina, facendosi intercettare la conclusione dall'ottima copertura di Di Lorenzo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo successivo è Mckennie a mancare la porta per questione di millimetri, inserendosi alle spalle della retroguardia del Napoli e colpendo di testa a botta sicura, con la sfera che termina di pochissimo alla destra dell'estremo difensore partenopeo. Ma proprio quando i bianconeri sembravano avere la meglio, ecco che arriva la doccia gelata ad opera di Dries Mertens . Il belga ha raccolto un azione ben combinata tra Insigne e Mertens, scaraventando una traiettoria rasoterra di prima intenzione sul palo opposto di quello difeso da Szczensy. Prima di andare all'intervallo ci sarà anche il tempo di assistere ad una bella conclusione di Zielinski che, impegna il suo connazionale costringendolo ad una grande parata. Terminano cosi i primi 45 minuti di gara.

SECONDO TEMPO - La ripresa inizia cosi come era cominciata la prima frazione di gioco, con i bianconeri che spingono sin dai primi minuti ma con un enorme differenza, riuscendo a trovare la rete del pareggio dopo una manciata di minuti dal fischio di inizio. A riportare la situazione in equilibrio ci ha pensato il ritrovato Federico Chiesa che, dal limite dell'area ha lasciato partire un tiro che si è andato ad infilare all'angolino, complice anche una deviazione del difensore del Napoli. Da qui in poi inizia un assedio Juve, la quale proverà a vincere in tutti i modi attaccando a spron battuto, ma questo non basterò per arrivare ad ottenere i 3 punti.