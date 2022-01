Chiellini: “Il pareggio è stato il risultato giusto. Siamo in crescita da un paio di mesi”.

Il Capitano bianconero ha rialsciato delle dichiarazioni nel post partita contro il Milan

redazionejuvenews

Il big match di San Siro tra Milan e Juve si è appena concluso con un pareggio che lascia un pò di amaro in bocca ad entrambe le squadre. I bianconeri, in caso di vittoria avrebbero riaperto una stagione che sembrava già segnata, i rossoneri invece avrebbero confermato in definitiva la lotta con l'altra squadra di Milano per quel che riguarda lo Scudetto. Al termine del match è stato Giorgio Chiellini a rilasciare delle dichiarazioni su quanto accaduto in campo e lo ha fatto ai microfoni di DAZN.

SULLA PARTITA - "Io penso sempre positivo e il bicchiere lo vedo mezzo pieno. E' chiaro che avrei preferito vincere ma il risultato piu giusto è stato il pareggio. Siamo due ottime squadre, loro stanno afcendo benissimo. Peccato, una vittoria ci avrebbe dato uno slancio importante e ci avrebbe dato piu equilibrio in classifica. Siamo li e dobbiamo continuare cosi. Bisogna riuscire a sfruttare l'episodio, siamo cresciuti tantissimo, ora siamo squadra per 95 minuti. Si è vista una Juve buona e in forte crescita, da due mesi a questa parte stiamo facendo molto bene. Mi dispiace per Ibra, alla nostra età devi vivere alla giornata. Io mi diverto e voglio continuare a farlo".

SUL CAMPO - "Il Campo è questo per entrambe. Ne ha parlato ieri Simone Inzaghi, qualche dubbio sul calendario per due partite in due giorni sullo stesso terreno, ti viene".