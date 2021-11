Chiellini: “E’ un momento delicato e dobbiamo restare uniti. Ho ancora molti obiettivi da raggiungere”

Il Capitano della Juve ha parlato al termine del match contro la Salernitana

Si appena concluso il match dell'Arechi tra Salernitana e Juve , con i bianconeri che sono riusciti a scacciare i fantasmi delle ultime due uscite e soprattutto a riscattare le brutte prestazioni viste contro Chelsea e Atalanta. La gara è stata tutta a senso unico e messa in discesa da un grandissimo gol di Dybala che, sbaglierà un rigore al 93'. Nel mezzo, ci sarà il tempo per assistere prima al palo dei padroni di casa sul risultato ancora in bilico di 1-0, poi alla rete che ha sancito la fine della gara realizzata dal subentrato Morata. Al termine del match è stato il Capitano della Juve Giorgio Chiellini , ad analizzare quanto accaduto in campo tra le due squadre e lo ha fatto ai microfoni di DAZN.

SULLA GARA - "Abbiamo fatto una buona partita. Sia ieri che oggi il mister ha usato le parole giuste per farci capire il momento e cosa fare. In questo momento bisogna avere grande consapevolezza e avere grande rispetto e umiltà perche nella condizione in cui siamo non possiamo pretendere altro. Ci sono momenti e momenti, le parole del mister oggi mi hanno toccato particolarmente, ci sono momenti nella vita che bisogna restituire e noi, i tifosi e tutti quanti dobbiamo restare vicini e uniti ad un club che ha dato tanto. Oggi abbiamo giocato tutti bene, si riusciva a fare calcio, ad essere puliti. Ci proviamo spesso, non ci riusciamo sempre ma oggi lo abbiamo fatto. Siamo stati bravi, anche fortunati ma nel complesso la vittoria è stata meritata.