Cherubini non andrà alla Juve Next Gen: il motivo della fumata nera

Il capitano della primavera giallorossa non si aggregherà alla formazione bianconera per via di una cisti al ginocchio

Nelle ultime settimane sembrava tutto fatto per il trasferimento di Luigi Cherubini alla Juventus . Il capitano della primavera giallorossa è stato a un passo dall'approdare nella Next Gen bianconera. Poi qualcosa è andato storto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti il calciatore giallorosso dovrà sottoporsi a un intervento al ginocchio che lo terrà fuori dai campi di gioco.

In seguito a degli accertamenti dopo un colpo preso al ginocchio, i medici si sono accorti di una cisti che va rimossa il prima possibile. Così il trasferimento alla Juventus è definitivamente saltato. La Roma, dal canto suo, ha deciso di non lasciare solo il ragazzo. Il contratto in scadenza verrà rinnovato, aspettando il rientro in campo del classe 2004.