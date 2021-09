Ceferin: “Dobbiamo stare uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega”

Il presidente della UEFA ha parlato

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato all'assemblea dell'ECA di vari argomenti, tra cui la Superlega, la possibilità a cui ha aperto la FIFA di fare il Mondiale ogni due anni e qualche indizio sul nuovo sistema e le nuove regole del Fair Play Finanziario: "Superlega? Niente è stato normale nelle ultime due stagioni ma adesso vogliamo tornare alla normalità. Per questo dobbiamo stare uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega, sperando che possa essere stato solo un episodio. Non vogliamo vivere di nuovo questa situazione. Dobbiamo essere un modello per il calcio e restare insieme formando una grande famiglia.

Il nuovo Fair Play Finanziario? Non ammettiamo comportamenti irresponsabili. Il Fair Play deve andare verso un sistema più forte che permetta il controllo diretto e la responsabilità finanziaria. Un sistema che stabilizzi il calcio. Andremo avanti con la nostra strategia e daremo modo ai club di giocare più partite. La possibilità a cui ha aperto la FIFA per il Mondiale ogni due anni? Pensiamo che il Mondiale abbia il suo valore proprio perché cade ogni quattro anni. Un Mondiale ogni due lo svaluterebbe. I club sono in buone mani e il futuro sarà migliore".

Proprio riguardo a quest'ultimo tema, Ceferin ne ha parlato ieri tramite l'agenzia di stampa Associated Press: "La UEFA e le sue Federazioni nazionali hanno serie riserve e gravi preoccupazioni riguardo ai rapporti sui piani della FIFA. Considerando il grande impatto che questa riforma può avere sull’intera organizzazione del calcio c’è un diffuso stupore che la FIFA sembri lanciare una campagna di pubbliche relazioni per spingere la sua proposta mentre tali proposte non sono state presentate a confederazioni, federazioni nazionali, leghe, club, giocatori, allenatori, club e tutta la comunità calcistica. E’ imperativo evidenziare le preoccupazioni condivise in tutto il mondo del calcio riguardo all’impatto che una Coppa del Mondo FIFA biennale avrebbe sul calendario delle partite internazionali e, soprattutto in questo contesto, sul calcio femminile".