Cannavaro: “Pirlo ha fatto la scelta giusta, chi avrebbe rifiutato la Juve al suo posto?”

Le parole dell'ex difensore e capitano della Nazionale

redazionejuvenews

Mancano 90 minuti alla chiusura di un campionato che deve ancora emettere gli ultimi verdetti. A partire dall'ultima squadra che sarà costretta a scendere in Serie B, si arriva alla lotta Champions, con ancora due posti a disposizione e tre squadre in corsa. La Juventus, grazie al passo falso del Milan in casa contro il Cagliari, ha ridotto le distanze dai rossoneri, ora ad un solo punto di vantaggio in compagnia del Napoli. La vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter, arrivata grazie ai gol di Ronaldo e Cuadrado, è stata importantissima per i bianconeri, che devono salvare l'ultimo obiettivo di una stagione altalenante.

Il futuro del tecnico Andrea Pirlo è ancora in bilico, con l'esonero al momento più probabile di una conferma per la prossima stagione. C'è chi, però, come Fabio Cannavaro, è ancora dalla parte dell'ex centrocampista della Juventus e del Milan. Intervenuto in diretta negli studi di 90' minuto, l'ex difensore bianconero e capitano della Nazionale nella fortunata spedizione in Germania nel 2006, ha così analizzato alcuni temi riguardanti il massimo campionato italiano:

"Il VAR doveva essere uno strumento di aiuto per la classe arbitrale, ma penso che in questo momento non lo sia per gli arbitri. In certe occasioni mi sembra che non vengano prese decisioni perché aspettano che ci sia la chiamata dall'altro lato. Il mio futuro? Se dovesse arrivarmi una chiamata in Italia mi farò trovare sicuramente pronto. Juve? La scelta che ha fatto Pirlo è stata giustissima, chi non avrebbe accettato fosse stato nei suoi panni? Inter campione d'Italia? Alla fine ha vinto una squadra molto forte, che da quando è uscita dalle coppe a dicembre si è concentrata esclusivamente sul campionato. Conte poi conosce alla perfezione il campionato italiano ed è riuscito a farsi trovare pronto ancora una volta".