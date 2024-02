Calciomercato Juve, Manna osservatore interessato per Lazio-Bayern

Oltre ai 60 mila presenti, gran parte tifosi biancocelesti, ad assistere all'Olimpico a Lazio-Bayern Monaco , anche uno spettatore d'eccezione. Infatti, ad ammirare l'impresa della squadra allenata da mister Sarri , c'era anche il direttore sportivo della Juventus , Giovanni Manna . Difficilmente presente in gita di piacere nella capitale. Secondo quanto riportato da Tmw, la presenza del dirigente bianconero sarebbe dovuta ai diversi giocatori d'interesse per il calciomercato, non solo sponda laziale.

Più precisamente, se da una parte si osserva l'evolversi dei rinnovo in casa Lazio di Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, non di meno si studierebbe qualche colpo dal Bayern Monaco. Due giocatori su tutti potrebbero infatti tornare utili alla causa della Juventus, entrambi accomunati da un contratto vicino alla scadenza. Il primo sarebbe quello di Eric Choupo-Moting, tra le alternative plausibili per il prossimo roster di attaccanti bianconeri. Il secondo potrebbe invece essere quello di Joshua Kimmich, tra i possibili sostituti in caso di mancato accordo con Adrien Rabiot.