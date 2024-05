Calciomercato Juve, il Manchester United fissa il prezzo per Greenwood

Dieci gol in trentuno presenze, impreziosite da due assist con la maglia del Getafe, potrebbero non bastare a Mason Greenwood. O meglio, tale rendimento sembrerebbe non convincere il Manchester United a tenerlo tra le proprie fila nella prossima stagione. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la decisione finale del club inglese verrà presa a fine stagione. La società sarebbe comunque orientata al sacrificio del giocatore. Inoltre, i Red Devils avrebbero fissato il prezzo a 40 milioni di euro. Sull'ala ventiduenne ci sarebbe la fila dei club europei, tra cui anche quello della Juventus. I bianconeri difficilmente porteranno in dote la cifra richiesta dal Manchester ma potrebbero inserire in un eventuale trattativa delle contropartite tecniche.