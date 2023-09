Calciomercato Juve, Giuntoli tenta il super colpo per il centrocampo

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, la volontà della Juventus sarebbe quella di bussare alla porta dell'Arsenal. Oggetto dell'interesse della società sarebbe Jorginho che nei Gunners non si sarebbe ancora perfettamente ambientato. I bianconeri dovrebbero guadarsi dalla concorrenza del Barcellona. La volontà del giocatore sarebbe però quella di tornare in Italia e mettersi in mostra da vicino per la Nazionale.