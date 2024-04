Cagliari, Ranieri: “C’è rammarico per i due punti persi”

Al termine della partita contro la Juventus l'allenatore del Cagliari Ranieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Con la Juventus finchè non fischia l'arbitro è ancora lunga. Due gol evitabilissimi, il primo su una punizione rivedibile. Abbiamo fatto una buona partita, più di così non potevamo. Complimenti ai miei giocatori, ma non è ancora finita. Dobbiamo lottare ed essere concentrati. Autogol? Ci sta, ma il pallone perso prima non va bene. Bisognava spazzare via la palla"