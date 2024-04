Cagliari-Juventus 2-2: Madama acciuffa il pari dopo una gara deludente

Nella partita con il Cagliari, la Juventus ha pareggiato per 2-2, in una gara molto difficile per i bianconeri.

Lorenzo Focolari Redattore 19 aprile 2024 (modifica il 19 aprile 2024 | 22:49)

Nell'anticipo della trentatreesima giornata di campionato, la Juventusaffronta il Cagliarinella cornice della Domus Arena. I bianconeri si schierano con il solito 3-5-2, con Gatti, Bremer e Danilo davanti al recuperato Szczesny. Sulle corsie esterne ci sono Iling e Cambiaso, mentre in mezzo al campo dentro Alcaraz, che scalza McKennie, insieme a Rabiot e a Locatelli in regia. In avanti spazio al duo composto da Chiesa, che ha vinto il ballottaggio con Yildiz, e Vlahovic. Per i sardi solito vestito tattico, con Dossena e Mina in difesa, Sulemana a centrocampo, coadiuvato da Nandez e Gaetano. Luvumbo e Shomurodov comporranno il tandem offensivo.

La Juventus parte malissimo, subendo il Cagliari nella propria metà campo. Gli isolani vanno vicini al gol in diverse occasioni, e trovano la rete su calcio di rigore con Gaetano, che spiazza Szczesny. I rossoblù non si fermano e continuano a cercare il gol, andando vicino al raddoppio con Luvumbo, prima che Mina possa realizzare il gol della sicurezza, sempre su calcio di rigore, dopo un fallo di Szczesny sullo stesso angolano. Sul finire del primo tempo i bianconeri trovano il gol con Vlahovic, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco.

Nella ripresa la Juventus continua a rischiare di subire un altro gol, questa volta con Shomurodov, attivissimo sul fronte offensivo. Madama, però, nel momento di maggiore difficoltà, trova il gol con Vlahovic, che direttamente da calcio di punizione, dimezza lo svantaggio. I bianconeri, sul finire del match, trovano un'altra rete, grazie all'errore di Dossena, che manda nella propria porta un cross di Yildiz.

