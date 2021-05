Buffon, la lettera della Juve: “Non sai quanto ci hai resi felici”

L'ultimo saluto del club al portiere

Sono gli sguardi che maturano nei decenni, in cui il cammino che percorriamo ci cresce, per rimanere un ricordo indelebile.

Buffon è uno che vive mille vite, e noi non possiamo far altro che viverle con lui.

Lo abbiamo riabbracciato con un sorriso grande così quando nel 2019 ritornava a Torino, per vincere ancora uno Scudetto e sfiorare una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, per infrangere il record di presenze all-time in Serie A.

Tu, di occhi e di sguardi, Gianluigi, ne hai avuti un numero incalcolabile. Sempre nuovi. Sempre curiosi, puntati sul mondo, sul tuo ruolo che forse hai cambiato per sempre. In mezzo a quei pali.

Tu vai via da uomo felice, come hai detto pochi giorni fa, e non sai quanto hai reso felice noi. Tutti noi. Che adesso continueremo a seguirti nelle nuove avventure che affronterai. Con nel cuore un milione di fotogrammi di questo ventennio che non basta un saluto lungo una vita per descrivere".