Buffon: “Ho scelto di essere juventino. E’ questo il regalo piu grande”

Il portiere bianconero si è concesso una lunga intervista

Nelle ultime 24 ore la Juve ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione totale, annunciando prima il divorzio con Fabio Paratici, poi il ritorno di Max Allegri sulla panchina della Vecchia Signora. Inutile dire che la reazione dei tifosi juventini è stata di totale felicità, visto che la maggior parte di loro avevano chiesto a gran voce il ritorno dell'allenatore livornese. Sistemato il tassello in panchina, ora bisognerà rimettere insieme i pezzi del puzzle anche in mezzo al campo, con innesti di rilievo che possono rafforzare ulteriormente un organico già di per se competitivo. Una delle trattative che sembra essere in uno stato avanzato è quella legata a Gigio Donnarumma, ma prima bisognerà capire quale sarà il destino di Szczesny, ancora in forte dubbio sulla sua permanenza a Torino. Non ci sono invece dubbi su quello che sarà il futuro di Gigi Buffon, ormai certo lontano dalla Mole.