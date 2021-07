Buffon e Chiellini ricordano Astori: “È un punto di riferimento per i giovani. Tutti devono sapere chi era”

Le due bandiere della Juve hanno ricordato Davide Astori

Quella di oggi è una giornata cruciale per le sorti della nostra Nazionale, impegnata nei quarti di finale dell'Europeo dove affronterà il Belgio di Romelu Lukaku. A cercare di arginare il gigante belga ci penserà quasi sicuramente Giorgio Chiellini che, sembra essere pienamente recuperato per il big match di questa sera. Intanto, proprio il capitano della Juve e della Nazionale è stato protagonista di una video intervista realizzata in compagnia del suo amico Gigi Buffon ai microfoni del canale Youtube 'Edera Rivista', in cui hanno ricordato con affetto e commozione il loro ex compagno Davide Astori.

CHIELLINI - "Il suo calore ha sempre unito tutti e spero possa aiutare tanti ragazzi giovani a essere per loro un punto di riferimento e che gli venga raccontato poi chi era Davide come ragazzo, la fortuna che abbiamo avuto noi e tanti altri, soprattutto a Firenze, nell'averlo come amico e come punto di riferimento. Nel dolore nostro, quello che va oltre l'aspetto calcistico di rivalità, Davide è riuscito ad unire per qualche ora due tifoserie come Juve e Fiorentina".