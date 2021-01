Buffon: “Ci sono vittorie che valgono molto più di tre punti”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera a San Siro contro il Milan per 1-3. I bianconeri, dopo aver regolato la scorsa domenica l’Udinese, hanno così allungato la loro striscia di vittorie a dire partite di seguito, mettendo il Sassuolo nel mirino. Una partita quella contro i neroverdi da vincere a tutti i costi per gli uomini di Pirlo, per non vanificare quanto di buono fatto ieri sera e per approfittare dello scontro diretto tra la Roma e l’Inter seconda e terza in classifica.

Gli uomini di Andrea Pirlo sono scesi ieri sera in campo con convinzione e determinazione, portando a casa la vittoria che alza il morale della squadra bianconera. Ora i giocatori dovranno affrontare la partita con il Sassuolo prima di volgere la mente alla Coppa Italia, dove nella sfida valevole per gli ottavi di finale affronteranno il Genoa a Marassi. Poi per gli uomini di Pirlo ci sarà il secondo scontro diretto contro l’Inter, sempre nella cornice di San Siro, al quale seguirà la finale di Supercoppa Italiana in programma contro il Napoli. I bianconeri termineranno poi il mese con le sfide di campionato in programma contro il Bologna e la Sampdoria.