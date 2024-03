Branchini, agente di Allegri: “Penso resterà ma con questa proprietà…”

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Napoli nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri hanno chiuso il periodo no, dove avevano ottenuto 2 punti in 4 partite, vincendo in extremis domenica scorsa contro il Frosinone, e sperano domani di dare seguito a quella vittoria per ottenere altri tre punti.